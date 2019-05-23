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В Саратове состоится открытие Всероссийского турнира по самбо памяти Султана Ахмерова

Новости


С 24 по 26 мая 2019 года в г. Саратове на базе ФОК «Звездный» (ул. Б. Затонская, 3б) пройдет 14-й Всероссийский турнир по самбо среди юношей 2003-2004 г.р., посвященный памяти вице-президента Всероссийской федерации самбо Султана Ахмерова.

В соревнованиях планируется участие около 250 спортсменов более чем из 20 регионов России и стран ближнего зарубежья: Республик Казахстан, Беларусь.

Саратовскую область будут представлять около 100 спортсменов из 11 муниципальных районов области и спортивных клубов г. Саратова.

Состав команд и количество спортсменов, участвующих в соревнованиях, увеличиваются с каждым годом, турнир приобретает всероссийскую значимость и уже сопоставим по количеству участников с чемпионатом России.

Соревнования являются отборочными для участия в первенстве России 2019 года среди юношей 2003-2004 г.р. Медали будут разыграны в 10-ти весовых категориях: до 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 78, 84 и свыше 84 кг.