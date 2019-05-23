23 Мая 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:30 | 22 мая
Следж-хоккей в Саратове: «крылатых» игроков станет больше
17:17 | 22 мая
Танцевальные коллективы Саратовской области стали победителями Всероссийского отборочного этапа Международного фестиваля в Сочи
16:22 | 22 мая
Из областного бюджета в 2018 году муниципалитетам перечислено 29 миллиардов рублей
15:39 | 22 мая
Завтра в школах региона прозвенит последний звонок
14:57 | 22 мая
По вопросам пенсионного обеспечения можно обращаться в ПФР напрямую
14:00 | 22 мая
В Академопере открылся XXXII Собиновский музыкальный фестиваль
12:53 | 22 мая
В Саратове состоится открытие Всероссийского турнира по самбо памяти Султана Ахмерова
11:03 | 22 мая
Владельцы маломерных судов начали переезд на новые эллинги
10:07 | 22 мая
По итогам 2018 года областной бюджет исполнен с профицитом
09:15 | 22 мая
Региональный материнский капитал в 2019 году получили 626 семей области
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Владельцы маломерных судов начали переезд на новые эллинги

Новости


[b]Администрацией муниципального образования «Город Саратов» организована работа с лодочниками, переезжающими с баз, расположенных в районе Новой Набережной. [/b

С момента утверждения проектной документации и до завершения строительства неоднократно проводились совещания, встречи с представителями Общества владельцев маломерных судов. Строение дорабатывалось с учетом их пожеланий. Базы «Маяк», «Дельфин» и «Мукомол» начали перевозить лодки. В настоящее время ведется доработка подъемного механизма и спусков, проведено дноуглубление. Владельцы лодок модернизируют тележки для хранения плавсредств. Кроме того, обустраивается пост охраны.