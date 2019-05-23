Владельцы маломерных судов начали переезд на новые эллинги
[b]Администрацией муниципального образования «Город Саратов» организована работа с лодочниками, переезжающими с баз, расположенных в районе Новой Набережной. [/b
С момента утверждения проектной документации и до завершения строительства неоднократно проводились совещания, встречи с представителями Общества владельцев маломерных судов. Строение дорабатывалось с учетом их пожеланий. Базы «Маяк», «Дельфин» и «Мукомол» начали перевозить лодки. В настоящее время ведется доработка подъемного механизма и спусков, проведено дноуглубление. Владельцы лодок модернизируют тележки для хранения плавсредств. Кроме того, обустраивается пост охраны.