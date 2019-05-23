По итогам 2018 года областной бюджет исполнен с профицитом
Вчера состоялись публичные слушания по проекту закона Саратовской области «Об исполнении областного бюджета за 2018 год».
С основным докладом выступила первый заместитель министра финансов Саратовской области Вероника Гаврилова. Она подчеркнула, что в целом достигнута положительная динамика бюджетных показателей.
Областной бюджет в 2018 году исполнен по доходам в сумме 93,9 млрд рублей, или 101,7% к уточненным годовым бюджетным назначениям с превышением факта 2017 года на 10,3 млрд рублей, или на 12,3%.
Объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета составил 67,7 млрд рублей и увеличился относительно уровня 2017 года на 7,2 млрд рублей, или 12%. Уточненные плановые назначения исполнены на 101,3%.