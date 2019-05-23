Региональный материнский капитал в 2019 году получили 626 семей области

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Получить эту выплату могут граждане Российской Федерации, родившие (усыновившие) третьего или последующего ребенка в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2017 года, проживающие на территории Саратовской области. В 2019 году сумма регионального материнского капитала составляет 103 800 рублей.Подавать заявление о назначении регионального семейного капитала (или его части) с документами следует в орган социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ. Обращаться за назначением регионального капитала граждане могут не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения третьего или последующего ребенка и не позднее дня достижения 18 лет (в случае обучения – 23 лет) этим ребенком.Законом предусмотрены два направления использования регионального капитала: улучшение жилищных условий и получение образования детьми. За более подробными консультациями следует обращаться в учреждения социальной поддержки населения