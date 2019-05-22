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Исследование IDC и Hitachi Vantara: российские компании все больше нуждаются в аналитике больших данных

Новости
Реальной задачей российских компаний, намеренных остаться на рынке, стала аналитика больших данных.

Исследование IDC и Hitachi Vantara: российские компании все больше нуждаются в аналитике больших данных

Об этом заявила директор по исследованиям IDC в России и СНГ Елена Семеновская. Недавно компания IDC вместе с Hitachi Vantara обнародовала результаты исследования «Аналитика больших данных как инструмент бизнес-инноваций». С задачами анализа больших данных в настоящее время сталкиваются в разной степени практически все компании, о чем заявили более 90% участников опроса. Создание новых бизнес-моделей и источников дохода – одна из важнейших задач аналитики больших данных, считают 46% респондентов.
Исследование также показало, что компании постоянно увеличивают количество анализируемой информации, черпая ее из новых источников, например, из соцсетей или видеопотоков с камер. Хотя по-прежнему основным источником роста неструктурированных и структурированных данных остается непосредственно предприятие.
По мнению Елены Семеновской, в ближайшее время аналитика больших данных перестанет быть конкурентным преимуществом, а превратится в ежедневную практику в компаниях. Поэтому необходим инструментарий для реализации задач аналитики.

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