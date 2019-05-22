22 Мая 2019 СРЕДА
Новости
22:18 | 21 мая
Исследование IDC и Hitachi Vantara: российские компании все больше нуждаются в аналитике больших данных
17:20 | 21 мая
Сегодня в Саратовском академическом театре оперы и балета открывается XXXII Собиновский музыкальный фестиваль
16:48 | 21 мая
В Саратове состоится показательный матч по следж-хоккею для учащихся всех школ-интернатов города
15:56 | 21 мая
В сельхозпредприятиях Саратовской области произведено свыше 45 тысяч тонн молока
15:00 | 21 мая
25 мая Пенза передаст Саратову эстафету Всероссийского театрального марафона
14:05 | 21 мая
В Саратове временно приостановлено движение по троллейбусному маршруту №2
13:17 | 21 мая
Одним из лучших на всероссийском конкурсе признан проект врача из Татищевского района
13:11 | 21 мая
Алексей Чернышов репетирует с юными артистами Детской студии имени Олега Табакова "Незнайку на Луне"
12:29 | 21 мая
Саратовский кондитер заняла второе место на конкурсе "Российский пряник"
11:35 | 21 мая
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Сегодня в Саратовском академическом театре оперы и балета открывается XXXII Собиновский музыкальный фестиваль

Новости
Сегодня в Саратовском академическом театре оперы и балета открывается XXXII Собиновский музыкальный фестиваль

21 мая в Саратовском академическом театре оперы и балета стартует XXXII Собиновский музыкальный фестиваль. В этом году он посвящен теме «Герои истории на музыкальной сцене».

Откроется фестиваль концертом, составленном из увертюр к известным операм на исторические сюжеты — «Вильгельм Телль» Джоаккино Россини, «Риенци. Последний трибун Рима» Рихарда Вагнера, «Дмитрий Донской» Антона Рубинштейна, кантата Петра Чайковского «В память двухсотлетней годовщины рождения Петра I».. Участие в концерте примут Губернский театр хоровой музыки и симфонический оркестр саратовского театра оперы и балета.

В Голубой гостиной театра 21 мая откроется планшетная выставка- совместный проект театра оперы и балета и Государственного мемориального музыкального музея-заповедника Чайковского.

Экспозиция выставки является совместным проектом Саратовского театра оперы и балета и Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского.

22 мая посетители услышат оперу «Царскую невесту» в концертном исполнении.

23 мая на сцене Саратовского театра оперы и балета состоится еще одно знаковое событие — показ ритм-балета «Юнона» и «Авось». В этом году у саратовской версии постановки юбилей — 35 лет на сцене.

Далее фестиваль продолжится оперой «Жизнь за царя (Сусанин)» М.Глинки. Главные партии исполнят солист Московского театра «Новая опера» Владимир Кудашев и солистка Мариинского театра Виолетта Лукьяненко.

25 мая в рамках фестиваля состоится вечер современной голландской хореографии в исполнении коллектива театра «Балет Москва». «Минос» и «Эрос Redux» – два одноактных балета в постановке представителей новой голландской хореографии Аннабелль Лопез Очоа и Хуанхо Аркеса.

26 мая на главной сцене города пройдет показ оперы «Князь Игорь» А.Бородина. На сцену выйдут солисты Мариинки Александр Никитин и Екатерина Шиманович.

28 мая — литературно-музыкальная композиция по трагедии А.С.Пушкина «Борис Годунов». Чтецом выступит лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Евгений Князев.

С 29 мая стартует Конкурс конкурсов вокалистов — ежегодное состязание двенадцати лучших молодых голосов России и зарубежья.