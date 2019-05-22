Сегодня в Саратовском академическом театре оперы и балета открывается XXXII Собиновский музыкальный фестиваль

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Откроется фестиваль концертом, составленном из увертюр к известным операм на исторические сюжеты — «Вильгельм Телль» Джоаккино Россини, «Риенци. Последний трибун Рима» Рихарда Вагнера, «Дмитрий Донской» Антона Рубинштейна, кантата Петра Чайковского «В память двухсотлетней годовщины рождения Петра I».. Участие в концерте примут Губернский театр хоровой музыки и симфонический оркестр саратовского театра оперы и балета.В Голубой гостиной театра 21 мая откроется планшетная выставка- совместный проект театра оперы и балета и Государственного мемориального музыкального музея-заповедника Чайковского.Экспозиция выставки является совместным проектом Саратовского театра оперы и балета и Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского.22 мая посетители услышат оперу «Царскую невесту» в концертном исполнении.23 мая на сцене Саратовского театра оперы и балета состоится еще одно знаковое событие — показ ритм-балета «Юнона» и «Авось». В этом году у саратовской версии постановки юбилей — 35 лет на сцене.Далее фестиваль продолжится оперой «Жизнь за царя (Сусанин)» М.Глинки. Главные партии исполнят солист Московского театра «Новая опера» Владимир Кудашев и солистка Мариинского театра Виолетта Лукьяненко.25 мая в рамках фестиваля состоится вечер современной голландской хореографии в исполнении коллектива театра «Балет Москва». «Минос» и «Эрос Redux» – два одноактных балета в постановке представителей новой голландской хореографии Аннабелль Лопез Очоа и Хуанхо Аркеса.26 мая на главной сцене города пройдет показ оперы «Князь Игорь» А.Бородина. На сцену выйдут солисты Мариинки Александр Никитин и Екатерина Шиманович.28 мая — литературно-музыкальная композиция по трагедии А.С.Пушкина «Борис Годунов». Чтецом выступит лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Евгений Князев.С 29 мая стартует Конкурс конкурсов вокалистов — ежегодное состязание двенадцати лучших молодых голосов России и зарубежья.