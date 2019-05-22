В сельхозпредприятиях Саратовской области произведено свыше 45 тысяч тонн молока
По сообщению министерства сельского хозяйства области на 20.05.2019 года в сельхозпредприятиях произведено 45,3 тыс. тонн молока, что составляет 102% к уровню 2018 года.
Валовой надой молока за сутки составил 370 тонн (101,1% к уровню прошлого года), надой молока от коровы за сутки составляет 18,4 кг (+1,0 кг к 2018 году).
В производстве молока лидируют Марксовский (21898 тонн), Базарно-Карабулакский (2742 тонны), Татищевский (2715 тонн), Калининский (2662 тонны) и Новобурасский (1840 тонн) муниципальные районы.
Надой молока на 1 корову за сутки выше или равен среднему показателю по области (18,4 кг) в сельхозпредприятиях Марксовского (27,8 кг), Калининского (26,3 кг), Энгельсского (23,6 кг) и Ртищевского (19,3 кг) муниципальных районов.