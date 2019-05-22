25 мая Пенза передаст Саратову эстафету Всероссийского театрального марафона

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В эту субботу 25 мая Саратов примет эстафету Всероссийского театрального марафона, крупнейшего события Года театра.



Артисты Пензенского драматического театра им. А.В. Луначарского на торжественной церемонии передадут саратовским коллегам специальный символ Марафона и Года театра, зеркальную статуэтку в виде античного амфитеатра с гербами всех субъектов РФ, и откроют гастрольную программу марафона показом детского музыкального спектакля «Приключения Бонифация».



Программа открытия театрального марафона 25 мая в Саратове:



В 11.30 программу марафона в Саратове откроет пресс-конференция в Музее ТЮЗа Киселёва (пл. Киселёва, 1). В ней примут участие представители Федерального центра поддержки гастрольной деятельности (г. Москва), Министерства культуры Саратовской области, Пензенского драматического театра им. А.В. Луначарского, а также саратовских театров-участников марафона: ТЮЗа Киселева, Драмы им. Слонова и Театра оперы и балета.



В 12.00 на площади Киселёва перед ТЮЗом состоится церемония торжественной передачи Символа Театрального марафона из Пензы в Саратов.



В 13.00 на Большой сцене Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева (пл. Киселёва, 1) Пензенский драматический театр им. А.В. Луначарского откроет свою гастрольную программу в рамках марафона показом детского музыкального спектакля «Приключения Бонифация».



Историю о льве Бонифации все знают по знаменитому мультфильму режиссера Федора Хитрука «Каникулы Бонифация». А режиссер Владимир Карпов не просто взял сюжет из той же сказки чешского писателя Милоша Мацоурека, но и придумал новые приключения Бонифация и его друзей, которые с удовольствием смотрят и маленькие, и взрослые зрители.



Продолжится программа Всероссийского театрального марафона и гастролей Пензенского драмтеатра в Саратове 26 и 27 мая на сцене Саратовского театра драмы им. И.А. Слонова показом спектаклей «Ромео и Джульетта» по У. Шекспиру и «Хорошая» по пьесе Ольги Михайловой и Елены Исаевой. Честь передать эстафету Театрального марафона дальше — в Оренбургскую область — выпала Саратовскому театру оперы и балета, после торжественной передачи Символа коллегами саратовцы покажут на гастролях у соседей три балетных постановки.



Всероссийский театральный марафон, в котором участвуют все 85 регионов России, проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются



к соседям с гастролями и передают из города в город символ Года Театра. Марафон стартовал в январе во Владивостоке, с 23 апреля проходит в Приволжском федеральном округе, а завершится в конце года в самой западной точке страны — Калининграде.