В Саратове временно приостановлено движение по троллейбусному маршруту №2
Сегодня, 21 мая, временно приостановлено движение троллейбусного маршрута № 2.
Ограничение связано с работами ПАО «Т Плюс», которые проводятся на пересечении улиц Григорьева и Октябрьской. По прогнозам энергетиков, работы будут завершены до 27 мая и движение будет восстановлено.
По сообщению МУПП «Саратовгорэлектротранс», все остальные трамвайные и троллейбусные маршруты работают в плановом режиме.
По данным МКУ «Транспортное управление», все городские автобусы курсируют по своим схемам.