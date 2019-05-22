22 Мая 2019 СРЕДА
Новости
22:18 | 21 мая
Исследование IDC и Hitachi Vantara: российские компании все больше нуждаются в аналитике больших данных
17:20 | 21 мая
Сегодня в Саратовском академическом театре оперы и балета открывается XXXII Собиновский музыкальный фестиваль
16:48 | 21 мая
В Саратове состоится показательный матч по следж-хоккею для учащихся всех школ-интернатов города
15:56 | 21 мая
В сельхозпредприятиях Саратовской области произведено свыше 45 тысяч тонн молока
15:00 | 21 мая
25 мая Пенза передаст Саратову эстафету Всероссийского театрального марафона
14:05 | 21 мая
В Саратове временно приостановлено движение по троллейбусному маршруту №2
13:17 | 21 мая
Одним из лучших на всероссийском конкурсе признан проект врача из Татищевского района
13:11 | 21 мая
Алексей Чернышов репетирует с юными артистами Детской студии имени Олега Табакова "Незнайку на Луне"
12:29 | 21 мая
Саратовский кондитер заняла второе место на конкурсе "Российский пряник"
11:35 | 21 мая
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратове временно приостановлено движение по троллейбусному маршруту №2

Новости


Сегодня, 21 мая, временно приостановлено движение троллейбусного маршрута № 2.

Ограничение связано с работами ПАО «Т Плюс», которые проводятся на пересечении улиц Григорьева и Октябрьской. По прогнозам энергетиков, работы будут завершены до 27 мая и движение будет восстановлено.

По сообщению МУПП «Саратовгорэлектротранс», все остальные трамвайные и троллейбусные маршруты работают в плановом режиме.

По данным МКУ «Транспортное управление», все городские автобусы курсируют по своим схемам.