Алексей Чернышов репетирует с юными артистами Детской студии имени Олега Табакова "Незнайку на Луне"

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Юные студийцы и профессиональные артисты выйдут на сцену вместе в постановке режиссёра Алексея Чернышева «Приключения Незнайки на Луне» по книге Николая Носова (инсценировка Анастасии Колесниковой).Постановочная группа:Режиссёр – Алексей Чернышев,Художник-постановщик – Юлия Михеева (Москва)Художник по костюмам — Софья МарковаКомпозитор — Андрей Зверев (Москва)Хореограф — Мария Качалкова (Москва)Репетитор по хореографии — Наталия НедоступоваХудожник по свету — Владислав Фролов (Москва)Видеохудожник — Андрей ЛапшинХормейстер — Софья Тюльпакова, вокал — Ирина ЛевинаПостановка кукольных сцен — Роман СопкоВ спектакле принимает участие Хореографическая школа «Антре», п/р Игоря ПерепёлкинаЭто первая премьера, которую коллектив Студии будет выпускать после присоединения к Саратовскому ТЮЗу Киселёва и присвоения Студии имени О.П. Табакова. Студия при театре возникла на базе Детского театрально-концертного учреждения, работавшего на Вольской, 83 до возвращения Исторического здания ТЮЗу. Соглашение о намерении присвоить Студии при Саратовском ТЮЗе имени народного артиста СССР Олега Павловича Табакова было подписано в апреле этого года вдовой Табакова народной артисткой России Мариной Зудиной и директором Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П.Киселева заслуженным артистом России Игорем Баголеем.Книга Николая Носова «Незнайка на Луне» в цикле приключений коротышек из Цветочного города стоит особняком. В ней герои книг писателя из царства детской непосредственности, веселого хулиганства и деятельной доброты оказываются в мире сказочной антиутопии лунного государства. Прошло полвека с момента выхода «Незнайки на Луне», и те фантастические картины, которые описал в своей книге Носов, стали реальностью, в которой живут современные дети.Многие называют «Незнайку на Луне» лучшим «учебником экономики» для детей, но талант Носова-писателя позволил затронуть в книге и целый ряд философских проблем. Спектакль «Приключения Незнайки на Луне» ставит сложные вопросы о возможности сохранения открытого, наивного, непосредственного мироощущения во времена, когда ценностные ориентиры общества искажены: доверие считается слабостью, а успех строится на чужом поражении.Руководитель студии, актёр ТЮЗа Киселёва, режиссёр Алексей Чернышев для работы над «Незнайкой» привлек большую команду специалистов из столицы — художник-постановщик спектакля Юлия Михеева, лауреат премии «Золотая маска», музыку пишет московский композитор Андрей Зверев из Театра п/р Е. Камбуровой, световое оформление будет готовить главный художник по свету театра «Мастерская П. Фоменко» Владислав Фролов. Танцевальные и пластические номера в спектакле ставит московский хореограф Мария Качалкова из компании «Диалог Данс». Эта постановочная группа уже работала со студийцами над сказкой «Питер Пэн и Венди», одной из самых ярких в репертуаре Студии Табакова. В этот раз к ним присоединилась также большая компания саратовских специалистов — от хормейстера до кукольника, чтобы вместе сочинить настоящий театральный «блокбастер».В спектакле зрителей ждёт увлекательная история о приключениях Незнайки и его друзей, впечатляющие сценические эффекты, музыкальные номера и яркие фантастические образы космических полётов и причудливого неземного мира. Каждый сможет почувствовать себя на спектакле соучастником приключений Незнайки на Луне, постановщики старались достичь «эффекта полного погружения», различными способами вовлекая зал в происходящее с героями. А также у юных зрителей будет возможность вместе со своими сверстниками на сцене взглянуть со стороны на «взрослый» мир и задаться вопросами о том, какое будущее ждёт их самих, когда они вырастут. Спектакль рекомендован зрителям старше 6 лет.Пресс-релиз ТЮЗа имени Ю.П.Киселева