Одним из лучших на всероссийском конкурсе признан проект врача из Татищевского района
Заместитель главного врача Татищевской районной больницы по амбулаторно-поликлинической работе Екатерина Ткач стала одним из победителей федерального конкурса на выявление общественных лидеров на сельских территориях среди молодежи.
Его организовала общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи» при поддержке комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в целях создания условий для личностного роста лидеров общественного мнения на сельских территориях России.
В организационный комитет поступило около 1,5 тыс. заявок от сельских жителей в возрасте от 18 до 35 лет из 79 субъектов РФ, имеющих положительный опыт общественной деятельности на селе. Экспертное жюри конкурса, в состав которого вошли сенаторы, представители профильных ведомств, общественных организаций и успешные предприниматели, выбрало 182 победителя по различным номинациям.
Наша землячка представила на суд жюри проект по совершенствованию организации оказания медицинской помощи жителям села, в том числе по привлечению молодых кадров в сельскую медицину, который был достойно оценен.