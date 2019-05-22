22 Мая 2019 СРЕДА
Новости
22:18 | 21 мая
Исследование IDC и Hitachi Vantara: российские компании все больше нуждаются в аналитике больших данных
17:20 | 21 мая
Сегодня в Саратовском академическом театре оперы и балета открывается XXXII Собиновский музыкальный фестиваль
16:48 | 21 мая
В Саратове состоится показательный матч по следж-хоккею для учащихся всех школ-интернатов города
15:56 | 21 мая
В сельхозпредприятиях Саратовской области произведено свыше 45 тысяч тонн молока
15:00 | 21 мая
25 мая Пенза передаст Саратову эстафету Всероссийского театрального марафона
14:05 | 21 мая
В Саратове временно приостановлено движение по троллейбусному маршруту №2
13:17 | 21 мая
Одним из лучших на всероссийском конкурсе признан проект врача из Татищевского района
13:11 | 21 мая
Алексей Чернышов репетирует с юными артистами Детской студии имени Олега Табакова "Незнайку на Луне"
12:29 | 21 мая
Саратовский кондитер заняла второе место на конкурсе "Российский пряник"
11:35 | 21 мая
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Одним из лучших на всероссийском конкурсе признан проект врача из Татищевского района

Новости


Заместитель главного врача Татищевской районной больницы по амбулаторно-поликлинической работе Екатерина Ткач стала одним из победителей федерального конкурса на выявление общественных лидеров на сельских территориях среди молодежи.

Его организовала общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи» при поддержке комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в целях создания условий для личностного роста лидеров общественного мнения на сельских территориях России.

В организационный комитет поступило около 1,5 тыс. заявок от сельских жителей в возрасте от 18 до 35 лет из 79 субъектов РФ, имеющих положительный опыт общественной деятельности на селе. Экспертное жюри конкурса, в состав которого вошли сенаторы, представители профильных ведомств, общественных организаций и успешные предприниматели, выбрало 182 победителя по различным номинациям.

Наша землячка представила на суд жюри проект по совершенствованию организации оказания медицинской помощи жителям села, в том числе по привлечению молодых кадров в сельскую медицину, который был достойно оценен.