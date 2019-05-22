Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
Для ликвидации повреждений на городском водопроводе сегодня, 21 мая, ориентировочно до 24.00 изменены параметры холодного водоснабжения следующим абонентам:
- в связи с работами УК "Феникс" ул.Бахметьевская, 35/37; - в связи с работами по ул. Вольская: Аэропорт, ул.Вольская от гипермаркета "Магнит" (ул.Аэропорт) до ул. Пристанской, ул.Крайняя, ул.Пристанская, 1-й Магнитный проезд, ул. Чапаева от ул.Пристанской до 1-го Магнитного проезда.