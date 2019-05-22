22 Мая 2019 СРЕДА
Новости
22:18 | 21 мая
Исследование IDC и Hitachi Vantara: российские компании все больше нуждаются в аналитике больших данных
17:20 | 21 мая
Сегодня в Саратовском академическом театре оперы и балета открывается XXXII Собиновский музыкальный фестиваль
16:48 | 21 мая
В Саратове состоится показательный матч по следж-хоккею для учащихся всех школ-интернатов города
15:56 | 21 мая
В сельхозпредприятиях Саратовской области произведено свыше 45 тысяч тонн молока
15:00 | 21 мая
25 мая Пенза передаст Саратову эстафету Всероссийского театрального марафона
14:05 | 21 мая
В Саратове временно приостановлено движение по троллейбусному маршруту №2
13:17 | 21 мая
Одним из лучших на всероссийском конкурсе признан проект врача из Татищевского района
13:11 | 21 мая
Алексей Чернышов репетирует с юными артистами Детской студии имени Олега Табакова "Незнайку на Луне"
12:29 | 21 мая
Саратовский кондитер заняла второе место на конкурсе "Российский пряник"
11:35 | 21 мая
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды

Новости
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды

Для ликвидации повреждений на городском водопроводе сегодня, 21 мая, ориентировочно до 24.00 изменены параметры холодного водоснабжения следующим абонентам:

- в связи с работами УК "Феникс" ул.Бахметьевская, 35/37; - в связи с работами по ул. Вольская: Аэропорт, ул.Вольская от гипермаркета "Магнит" (ул.Аэропорт) до ул. Пристанской, ул.Крайняя, ул.Пристанская, 1-й Магнитный проезд, ул. Чапаева от ул.Пристанской до 1-го Магнитного проезда.