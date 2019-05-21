Анастасия Кукушкина одержала победу на соревнованиях Кубка России по многоборьям
На Кубке России по легкоатлетическим многоборьям, который с 17 по 19 мая проходит в Адлере, определились победители и призеры среди юниоров и юниорок до 20 лет и юношей и девушек до 18 лет.
У девушек победителем кубка стала саратовчанка Анастасия Кукушкина, набравшая 5175 очков.
Тренирует Анастасию Кукушкину Светлана Александровна Кукушкина.
Министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов поблагодарил тренера и спортсменку за победу на кубке России по легкоатлетическим многоборьям: «Вы доказали, что в Саратовской области сильная легкоатлетическая школа. Анастасия показывает на соревнованиях одни из лучших результатов в России. Кукушкины – уникальная семья. Анастасию тренирует мама, которая воспитала чемпионку буквально с самого рождения. Благодарю нашу спортивную династию за умение преодолевать любые сложности и добиваться побед».