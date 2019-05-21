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Объявлен Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2019»

Новости


Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс «Доброволец России-2019» – главный конкурс волонтерских инициатив в России, который проходит уже девятый год подряд.

Каждый желающий может подать собственный проект или рассказать о своей волонтерской инициативе подвиге и получить достойное финансирование. «Доброволец России-2019» – это возможность вывести волонтерскую команду или проект на новый уровень, тиражирования собственных практик, а также шанс проявить себя. Заявки принимаются на сайте: ДобровольцыРоссии.рф до 16 июня.

В 2019 году конкурсные заявки разделены на 3 категории: «Социальный проект», «Доброе дело» и «Творческая работа».

«Социальный проект» – категория, созданная для действующих проектов, направленных на организацию комфортной городской среды, помощь в благоустройстве населенных пунктов и сохранении экологии. Победитель в категории «Социальный проект» получит грант на реализацию проекта до 2 млн. рублей и возможность пройти специальное обучение по программе Ассоциации волонтерских центров и АНО «Россия – страна возможностей». За второе место полагается до 1 млн. рублей, за третье - до 500 тыс. рублей. Денежные средства будут направлены на развитие проектов-победителей, что позволит качественно повысить их уровень и рассказать о них всем россиянам. Также победителям с первого по третье место будет представлена возможность тиражировать свои проекты на федеральном уровне в рамках программы акселерация, которая будет запущена в июне 2019 года.

Все победители конкурса будут награждены на Международном форуме добровольцев, который по традиции пройдет в Москве 5 декабря в Международный день добровольцев.