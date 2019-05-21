Ведущий телевизионной программы «Умницы и умники» Юрий Вяземский встретился с талантливыми детьми Саратовской области
Сегодня автор и ведущий телевизионной программы «Умницы и умники», кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО МИД России Юрий Вяземский встретился с победителями и призерами регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году.
Он наградил призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников дипломами. «Самое главное - слушайте учителей и найдите своего учителя, с которым вам будет комфортно», - ответил Юрий Вяземский на вопрос юной участницы встречи о том, какой он бы дал себе совет в подростковом возрасте.
Сегодня Юрий Вяземский проведет финальную игру областной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники Земли Саратовской», победители которой станут участниками телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники».
Юрий Вяземский награждён почетным знаком детского признания «Орден ладошки».
На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников Саратовскую область представлял 31 ученик, при этом двое школьников участвовали в олимпиаде по двум предметам.
По итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019 года 11 школьников стали призерами и 2 - победителями олимпиады.