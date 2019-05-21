Составлен топ-3 событийных мероприятий июня в Саратовской области
В июне в Саратовской области пройдет три знаковых событийных мероприятия.
8 июня в селе Усть-Курдюм Саратовского района запланировано проведение Народного башкирского и татарского праздника «Сабантуй». В рамках праздника традиционно пройдут концертные программы коллективов национально-культурных объединений, артистов Саратовской области и других регионов России. Гости праздника могут познакомиться с традициями и бытом народов, попробовать национальные блюда, ознакомиться с национальными ремеслами, поучаствовать в народных играх и забавах.
На Кумысной поляне (Андреевские пруды) города Саратов 15-16 июня пройдет ежегодный музыкальный экологический фестиваль «Чистая нота» в формате open-air. Фестиваль приурочен ко Дню охраны окружающей среды и Дню эколога в России. В программе фестиваля – выступления музыкальных коллективов, ярмарки, конкурсы, соревнования, а также масштабная экологическая акция по уборке территории природного парка «Кумысная поляна».
29-30 июня в городе Балаково пройдет 6-й фестиваль клубники – главный гастрономический праздник июня. Фестиваль откроет яркое костюмированное шествие, которое продолжится ярмаркой клубники, конкурсом тортов из ягоды, многочисленными мастер-классами по приготовлению клубничных угощений, дегустацией кулинарных изделий.
С Календарем событий Саратовской области на 2019 год можно ознакомиться на туристическом портале Саратовской области огни-поволжья.рф в разделе «Календарь событий».