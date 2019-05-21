21 Мая 2019 ВТОРНИК
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Анастасия Кукушкина одержала победу на соревнованиях Кубка России по многоборьям
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Ведущий телевизионной программы «Умницы и умники» Юрий Вяземский встретился с талантливыми детьми Саратовской области
15:30 | 20 мая
Составлен топ-3 событийных мероприятий июня в Саратовской области
13:49 | 20 мая
Лучший учитель региона преподает химию в саратовском лицее № 2
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В минувшие выходные в огне погиб мужчина
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В Саратовской области свыше 5 тысяч граждан подтвердили статус предпенсионера
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Ансамбль «Зоренька» Балашовского района стал победителем Всероссийского фестиваля в номинация «Народный танец»
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Составлен топ-3 событийных мероприятий июня в Саратовской области

Новости


В июне в Саратовской области пройдет три знаковых событийных мероприятия.

8 июня в селе Усть-Курдюм Саратовского района запланировано проведение Народного башкирского и татарского праздника «Сабантуй». В рамках праздника традиционно пройдут концертные программы коллективов национально-культурных объединений, артистов Саратовской области и других регионов России. Гости праздника могут познакомиться с традициями и бытом народов, попробовать национальные блюда, ознакомиться с национальными ремеслами, поучаствовать в народных играх и забавах.

На Кумысной поляне (Андреевские пруды) города Саратов 15-16 июня пройдет ежегодный музыкальный экологический фестиваль «Чистая нота» в формате open-air. Фестиваль приурочен ко Дню охраны окружающей среды и Дню эколога в России. В программе фестиваля – выступления музыкальных коллективов, ярмарки, конкурсы, соревнования, а также масштабная экологическая акция по уборке территории природного парка «Кумысная поляна».

29-30 июня в городе Балаково пройдет 6-й фестиваль клубники – главный гастрономический праздник июня. Фестиваль откроет яркое костюмированное шествие, которое продолжится ярмаркой клубники, конкурсом тортов из ягоды, многочисленными мастер-классами по приготовлению клубничных угощений, дегустацией кулинарных изделий.

С Календарем событий Саратовской области на 2019 год можно ознакомиться на туристическом портале Саратовской области огни-поволжья.рф в разделе «Календарь событий».