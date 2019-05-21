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Лучший учитель региона преподает химию в саратовском лицее № 2

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В этом году в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года – 2019» участвовали 34 педагога из Саратовской области.

На заключительном этапе конкурса соревновались 12 лучших учителей области из Аркадакского, Базарно-Карабулакского, Балтайского, Саратовского, Советского, Марксовского, Ивантеевского, Романовского, Перелюбского, Энгельсского районов, городов Балаково и Саратова.

Для выхода в финал конкурса педагогам пришлось выполнить несколько заданий. В рамках классного часа учителя познакомили членов жюри с формами проведения внеклассной воспитательной работы с обучающимися. На втором конкурсном испытании «Образовательный проект» педагоги соревновались в культуре и навыках проектирования в образовании, умении работать с представителями различных целевых аудиторий и создавать работоспособные модели проектов.

Заключительным заданием стал мастер-класс, где финалисты продемонстрировали педагогическое мастерство в планировании и анализе эффективности учебных занятий и подходов к обучению, выявлении лучшего педагогического опыта и инновационных практик.

Итоги всех конкурсных дней были подведены на сцене старого ТЮЗа на торжественной церемонии закрытия регионального этапа конкурса. Концертная насыщенная программа была приурочена к Году театра в России и отразила учителей как актеров, а их уроки – как настоящее произведение искусства, как спектакли.