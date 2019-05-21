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В Саратовской области свыше 5 тысяч граждан подтвердили статус предпенсионера

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Территориальными органами ПФР выдано 5446 справок, подтверждающих, что гражданин имеет статус предпенсионера.

Значительная часть сведений получена органами власти в рамках межведомственного взаимодействия с ПФР.

Кроме того, гражданам предпенсионного возраста предоставлено право бесплатно получать в органах ПФР сведения, подтверждающие статус «предпенсионера» (п.12.ст.10 Федерального закона № 350-ФЗ). Это можно сделать лично, обратившись в органы ПФР, либо в МФЦ. Также возможно отправить запрос в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР либо на Едином портале госуслуг (ЕПГУ).