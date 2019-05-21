В Саратове состоялся I городской родительский форум

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В нем приняли участие родители учеников школ со всего города, глава Саратова Михаил Исаев, его заместитель по социальной сфере Наталия Леонтьева, представители профильных комитетов и общественники.Михаил Исаев поприветствовал собравшихся и рассказал о программе мероприятия: «В Саратове более 120 000 школьников. И сегодня темы будут обсуждаться самые разные: и те, что напрямую затрагивают вопросы образования, и те, которые касаются его косвенно, например, вопросы безопасности детей в интернете и на улице, их отдых и трудоустройство в летний период.В рамках форума работали 11 различных тематических площадок, на которых модераторы вели дискуссии на актуальные темы: защита персональных данных, вопросы дошкольного образования, патриотического воспитания, взаимодействия с общественными организациями и другие. Педагоги, психологи и представители профильного городского комитета ответили на вопросы родителей, провели тренинги и индивидуальные консультации.