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Гандболисты "СГАУ-Саратов" не смогли побороться за 5 место чемпионата России

Новости


В серии за 5-8 места между командами "СГАУ-Саратов" (Саратов) - "Динамо" (Астрахань) сильнее были астраханцы.

В первом матче серии до двух побед, который прошёл в Саратове 14 мая победили саратовцы 29:27. В субботней игре наша команда могла снять все вопросы о победителе серии и выйти в стыковые игры за 5 место.

Начало матча и весь первый тайм прошёл под диктовку "аграриев". Захватив преимущество, саратовцы были в роли лидера весь первый игровой отрезок, по ходу которого преимущество нашей команды достигало четырёх мячей. К концу первых тридцати минут хозяева площадки до минимума сократили разрыв в счёте. Первый тайм остался за "жёлто-зелёными" 16:15.

Большая часть второго тайма прошла в равной борьбе, где команды поочерёдно выходили вперёд. Последняя пятиминутка основного времени матча осталассь за хозяевами площадки, которые смогли выйти вперёд на два мяча. Аграрии сократили отставание в счёте до минимума 28:29 и за 45 секунд до конца основного времени матча сейв Евгения Лысакова оставил шансы на благоприятный исход встречи для нашей команды. Однако в последней своей атаке саратовцы не смогли сравнять счёт в матче.

В решающем воскресном матче хозяева вновь были сильнее, победив со счетом 34:29.

Теперь "аграриям" предстоят матчи за 7 место.