Ансамбль «Зоренька» Балашовского района стал победителем Всероссийского фестиваля в номинация «Народный танец»
Ансамбль «Зоренька» Балашовского района - лауреат Всероссийского фестиваля в номинация «Народный танец».
19 мая в Саратове завершился первый региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, проходящий в рамках национального проекта «Культура». Свое искусство показали 60 лучших творческих коллективов (более 900 участников) из 19 регионов Приволжского и Уральского Федеральных округов. Участники соревновались в номинациях «Народный танец», «Народная песня», «Народная музыка» и «Традиционная культура».
Торжественная церемония награждения победителей и гала-концерт участников Фестиваля состоялись на сцене Саратовского областного центра народного творчества им. Л.А. Руслановой. В мероприятии приняла участие министр культуры Татьяна Гаранина.
Жюри, состоящее из ведущих деятелей в области культуры России призналось, как тяжело было выбирать лучших среди самых самых. По итогам Фестиваля-конкурса Лауреатами стали: Народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Слобода» Областного Дома народного творчества Кировской области (номинация «Традиционная культура»), Заслуженный коллектив народного творчества РФ народный фольклорный ансамбль «Мурсескем» Ивансолинского СДК Республики Марий Эл (номинация «Традиционная культура»), Заслуженный коллектив РФ ансамбль песни и танца «Зоренька» Центра культуры Балашовского муниципального района Саратовской области (номинация «Народный танец»), Народный фольклорный ансамбль «Азвесь гырлы» Алнашского районного Дома культуры Удмуртской Республики (номинация «Традиционная культура»), Народный коллектив фольклорный ансамбль «Ладанка» Центра народной культуры Ульяновской области (номинация «Традиционная культура»).
На протяжении всего Конкурса проходило зрительское голосование, в котором победители: в номинации «Народная музыка» – Народный ансамбль гармонистов «Көмеш телле гармун» Агрызской централизованной клубной системы Республики Татарстан, в номинации «Народный танец» – Народный (образцовый) самодеятельный хореографический коллектив «Фантазеры» Березовского культурно-досугового комплекса Арзамасского района Нижегородской области, в номинации «Народная песня» – Образцовый фольклорный коллектив ансамбль «Прялица» Центра культуры «Октябрь» городского округа город Бор Нижегородской области, в номинации «Традиционная культура» – Народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Слобода» Областного Дома народного творчества Кировской области.