19 Мая 2019 ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Ювелиры из России продемонстрируют свои работы на JCK Las Vegas

Новости
Ювелиры из России продемонстрируют свои работы на JCK Las Vegas


В Лас-Вегасе, США, готовится к проведению очередная выставка JCK Las Vegas-2019. Уже второй раз участниками престижного международного мероприятия станут отечественные ювелирные бренды. Это станет возможным в рамках проекта продвижения на иностранные рынки ювелирных брендов РФ «Made in Russia». Его организатором выступает Российский экспортный центр (РЭЦ).

Дизайнерские украшения, коллекции с бриллиантами, камни фантазийной огранки представят в Лас-Вегасе восемь компаний-производителей драгоценных камней, ювелирных украшений и технологического оборудования. Уникальный портативный алмазный детектор анонсирует на выставке компания «ALROSA TECHNOLOGYA».

Представители компаний из РФ намерены принимать активное участие в круглых столах, семинарах, проводимых организаторами выставки. На JCK Las Vegas соберутся для обсуждения вопросов добычи сырья огранщики цветных драгоценных камней, владельцы шахт и поставщики из многих стран мира.