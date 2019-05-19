Ювелиры из России продемонстрируют свои работы на JCK Las Vegas
В Лас-Вегасе, США, готовится к проведению очередная выставка JCK Las Vegas-2019. Уже второй раз участниками престижного международного мероприятия станут отечественные ювелирные бренды. Это станет возможным в рамках проекта продвижения на иностранные рынки ювелирных брендов РФ «Made in Russia». Его организатором выступает Российский экспортный центр (РЭЦ).
Дизайнерские украшения, коллекции с бриллиантами, камни фантазийной огранки представят в Лас-Вегасе восемь компаний-производителей драгоценных камней, ювелирных украшений и технологического оборудования. Уникальный портативный алмазный детектор анонсирует на выставке компания «ALROSA TECHNOLOGYA».
Представители компаний из РФ намерены принимать активное участие в круглых столах, семинарах, проводимых организаторами выставки. На JCK Las Vegas соберутся для обсуждения вопросов добычи сырья огранщики цветных драгоценных камней, владельцы шахт и поставщики из многих стран мира.