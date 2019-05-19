19 Мая 2019 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
15:18 | 18 мая
Ювелиры из России продемонстрируют свои работы на JCK Las Vegas
15:14 | 18 мая
США снова пустили хризотил на свой рынок
18:00 | 17 мая
Медики области присоединятся к акции в рамках Всемирного дня диагностики меланомы
17:25 | 17 мая
В Всероссийском дне посадки леса приняла участие «Балтика-Новосибирск»
16:16 | 17 мая
Банк ВТБ перечислил Саратовской ОДКБ три миллиона рублей на приобретение оборудования для отделения нейрохирургии
14:37 | 17 мая
система выдачи льготных кредитов предпринимателям упрощается
13:50 | 17 мая
В Саратове пройдут «Франковские дни»
13:00 | 17 мая
Саратовские семьи приняли участие в конкурсе «Золотая нить семейных традиций – 2019»
12:02 | 17 мая
В Саратовской области посеяно более двух миллионов га яровых культур
10:48 | 17 мая
Вчера команда Саратовской области завоевала первое место на "Туриаде" за подготовку видеоролика о достопримечательностях региона
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

США снова пустили хризотил на свой рынок

Новости
США снова пустили хризотил на свой рынок


Агентство по защите окружающей среды США (EPA) опубликовало новый документ (Significant New Use Rule (SNUR)), регулирующий правила использования асбестоцементных труб и плит на территории США. Новое правило вступит в силу во второй половине июня 2019 года и станет основным документом, формирующим отношение властей страны к вопросу применения материалов на основе хризотил-асбеста. Важным пунктом правила SNUR является фактическое разрешение на производство хризотилсодержащих материалов на территории США, а также отсутствие необходимости проводить оценку риска таких материалов, является прорывом для всей североамериканской промышленности. Единственное требование к производителям хризотилсодержащих труб и плит, оставшееся без изменений – это необходимость получить разрешение на начало производства и импорта в EPA.

Ранее Агентство по охране окружающей среды США ввело обязательную сертификацию продукции, которая попадает под категории, указанные в специально опубликованном списке. В перечень попали 15 наименований групп товаров, которым для возвращения на американский рынок требуется пройти аттестационную комиссию в агентстве. Новая продукция должна быть, прежде всего, исследована на предмет возможного причинения вреда здоровью человека. В перечень вошли теплоизоляционные, кровельные материалы, фильтры и другие продукты, изготовленные на основе хризотил-асбеста. Также сертификацию в ЕРА должна будет пройти и новая продукция, содержащая указанные вещества.

Новое правило ЕРА является результатом ожесточенной борьбы между противниками и сторонниками использования асбеста. Первые утверждают, что применение любого вида минерала является опасным. Однако объективных сведений, доказывающих, что контролируемое использование хризотил-асбеста (именно эта форма минерала сегодня применяется во многих страна мира, включая Россию) может кому-либо навредить попросту нет. Сторонники хризотил-асбеста настаивают на возможности безопасного использования волокнистого минерала при соблюдении понятного перечня требований к условиям добычи, транспортировки и работы с асбестосодержащими материалами. Эта позиция подкреплена научными исследованиями международных организаций, НИИ и независимых ученых.

Агентство по защите окружающей среды США, рассмотрев существующие данные о свойствах асбестосодержащей продукции, приняло решение не вводить запретов на использование хризотилцементных материалов, а ограничиться лишь контрольными функциями.