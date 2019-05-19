США снова пустили хризотил на свой рынок

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Ранее Агентство по охране окружающей среды США ввело обязательную сертификацию продукции, которая попадает под категории, указанные в специально опубликованном списке. В перечень попали 15 наименований групп товаров, которым для возвращения на американский рынок требуется пройти аттестационную комиссию в агентстве. Новая продукция должна быть, прежде всего, исследована на предмет возможного причинения вреда здоровью человека. В перечень вошли теплоизоляционные, кровельные материалы, фильтры и другие продукты, изготовленные на основе хризотил-асбеста. Также сертификацию в ЕРА должна будет пройти и новая продукция, содержащая указанные вещества.Новое правило ЕРА является результатом ожесточенной борьбы между противниками и сторонниками использования асбеста. Первые утверждают, что применение любого вида минерала является опасным. Однако объективных сведений, доказывающих, что контролируемое использование хризотил-асбеста (именно эта форма минерала сегодня применяется во многих страна мира, включая Россию) может кому-либо навредить попросту нет. Сторонники хризотил-асбеста настаивают на возможности безопасного использования волокнистого минерала при соблюдении понятного перечня требований к условиям добычи, транспортировки и работы с асбестосодержащими материалами. Эта позиция подкреплена научными исследованиями международных организаций, НИИ и независимых ученых.Агентство по защите окружающей среды США, рассмотрев существующие данные о свойствах асбестосодержащей продукции, приняло решение не вводить запретов на использование хризотилцементных материалов, а ограничиться лишь контрольными функциями.