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Медики области присоединятся к акции в рамках Всемирного дня диагностики меланомы

Новости


В рамках Всемирного дня диагностики меланомы, который отмечается 20 мая, в ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» по предварительной записи будет проводиться профилактический осмотр граждан.

Акция направлена на предупреждение и раннее выявление меланомы. При необходимости жителям будут назначены дополнительные обследования в ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер».

Акция будет проводиться 18 мая т.г. с 9.00 до 15.00 в лечебно-диагностическом отделе №1 в г. Саратове (Смирновское ущелье, 1) и № 3 в Вольске (ул. Пионерская, д. 59А). Предварительная запись осуществляется по телефону 39-44-20 (по будням с 8.00 до 18.00). При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис, имеющиеся результаты предыдущих обследований (при наличии).

Телефон для справок 39-44-20, 39-44-31.

Полный список учреждений здравоохранения Саратовской области, а также время работы кабинетов осмотров врачей, участвующих в акции, доступен по ссылке: http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/information/billboard/index.php?ELEMENT_ID=31216.