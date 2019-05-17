В Всероссийском дне посадки леса приняла участие «Балтика-Новосибирск»

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Одним из активных участников события стал филиал «Балтики». На территории Кудряшовского лесничества руководители и сотрудники новосибирского завода ООО «Пивоваренная компания «Балтика» вместе с работниками лесной отрасли и представителями региональной власти во главе с губернатором Андреем Травниковым посадили около 4 тысяч молодых деревьев. Всего до 25 мая в регионе планируют высадить 110 тысяч штук саженцев и сеянцев сосны.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заметил, что в регионе каждый год проводят целый комплекс мероприятий, направленных на сохранение и приумножение для последующих поколений лесного фонда. Цель акции «Всероссийский день посадки леса» – расширение площадей зеленых зон, привлечение внимания населения к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесов в области, воспитание бережного отношения к природе.По словам Светланы Исаевой, менеджера по экологии и рециклингу новосибирского филиала ООО «Пивоваренная компания «Балтика», волонтеры завода с большим желанием принимают участие не только в этом проекте, но и во многих других природоохранных мероприятиях в городе и регионе, чтобы общими усилиями сохранить природу Новосибирской области.