Банк ВТБ перечислил Саратовской ОДКБ три миллиона рублей на приобретение оборудования для отделения нейрохирургии

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16 мая в главном для юных пациентов лечебном заведении региона царила атмосфера обыкновенного чуда, радость от врученных высокими гостями подарков. Детки получили волшебные чемоданчики с красками и карандашами, сама клиника – сертификат номиналом три миллиона рублей для приобретения высокотехнологичного оборудования.Актовый зал областной детской больницы на Вольской, 6 с самого утра превратился в сказочный, беззаботный мир популярного мультсериала «Маша и Медведь». Яркими «путеводителями» в мультяшное царство, в которое на час превратился актовый зал клиники, служили воздушные шарики. Из динамиков лились детские шлягеры. Пациентов и их родителей ждала встреча сначала с «невзаправдашными» девочкой-проказницей и ее терпеливым другом Топтыгиным, устроившими для маленьких зрителей игры-перевертыши, а затем уже с настоящими Машей и Медведем. В ходе веселого общения дети в очередной раз смогли убедиться, что настоящие чудеса в реальной жизни возможны, если человек способен быть искренним, дружить, заботиться об окружающих. Спектакли, которые проводятся в больницах по инициативе банка ВТБ, позволяют создать благоприятный психологический климат и снять внутреннее напряжение у детей, которые вынуждены длительное время находиться на лечении. Именно поэтому подобные шоу стали традиционными спутниками акций банка.Собственная благотворительная программа «Мир без слёз» разработана специалистами одного из главных государственных кредитных учреждений России для повышения качества оказания медицинской помощи детям. На старте акции (а реализация программы началась в 2003 году) проводились только в столичных клиниках. Спустя четыре года ее основным принципом стало обеспечение равного доступа к качественной медицине юного населения по всей стране. За шестнадцать лет существования программы «Мир без слез» проект охватил 52 региона России. Финансовая помощь детским клиникам оказана в размере 400 миллионов рублей. С каждым годом объем пожертвований растет. Если в 2018 году региональные клиники получали сертификаты на 1 500 000 рублей, то в этом году сумма увеличилась вдвое. Саратовская область участвует в программе в третий раз. В 2013 году банк передал в дар Областной детской инфекционной клинической больнице сертификат на приобретение переносного УЗИ-аппарата для отделения реанимации, а также иммуноферментного анализатора, который позволил специалистам больницы проводить исследования иммунной системы пациентов и выявлять инфекции на ранней стадии. В августе 2017 года ВТБ профинансировал приобретение оборудования для отделения оториноларингологии Саратовской областной детской клинической больницы на сумму полтора миллиона рублей.Главный врач Саратовской ОДКБ Михаил Свинарев сообщил, что на счет клиники уже поступили три миллиона рублей от банка ВТБ. В рамках сертификата на эту сумму в больнице появится система мониторинга внутричерепного давления, и портативная ультразвуковая система контроля постановки центральных венозных катетеров. Также Михаил Юрьевич выразил пожелание, чтобы суммы пожертвований от банка ВТБ на детское здравоохранение росли из года в год.Юрий Анатольевич отметил, что банк ВТБ работает в нашем регионе 20 лет. Бизнес развивается динамично, о чем свидетельствует общий кредитный портфель, который превысил 36 миллиардов рублей. Слияние в прошлом году банков ВТБ и ВТБ24 позволяет предполагать, что у данной кредитной организации есть серьезные перспективы развития.