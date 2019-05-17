система выдачи льготных кредитов предпринимателям упрощается

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Изменения позволят упростить доступ предприятий малого и среднего бизнеса к получению льготных кредитов и увеличить число уполномоченных банков. Кроме того, у банков появится стимул увеличить объемы выдачи льготных кредитов субъектам МСП. Размер минимального кредита снижен с 3 млн. рублей до 500 тыс. рублей. В то же время со 100 млн. рублей до 500 млн. рублей повышен максимальный размер кредита на пополнение оборотных средств. Если заемщик получает кредит на инвестиционные цели в сфере туризма, то его максимальный размер может составлять до 2 млрд. рублей.Кроме того, допускается наличие задолженности по налогам в размере не более 50 тыс. рублей. Исключается ограничение по обязательной доле инвестиционных кредитов, которое было сдерживающим фактором при выдаче льготных кредитов на пополнение оборотных средств.В 2019 году паспортом национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрено выдать не менее 1 трлн. рублей в качестве льготных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства. В конце февраля этого года Минэкономразвития РФ уже отобрало 69 уполномоченных банков для участия в Программе, из которых 14 действуют на территории Саратовской области.