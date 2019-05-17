система выдачи льготных кредитов предпринимателям упрощается
Министерство экономического развития России доработало Программу льготного кредитования субъектов МСП с конечной ставкой 8,5% годовых.
Изменения позволят упростить доступ предприятий малого и среднего бизнеса к получению льготных кредитов и увеличить число уполномоченных банков. Кроме того, у банков появится стимул увеличить объемы выдачи льготных кредитов субъектам МСП. Размер минимального кредита снижен с 3 млн. рублей до 500 тыс. рублей. В то же время со 100 млн. рублей до 500 млн. рублей повышен максимальный размер кредита на пополнение оборотных средств. Если заемщик получает кредит на инвестиционные цели в сфере туризма, то его максимальный размер может составлять до 2 млрд. рублей.
Кроме того, допускается наличие задолженности по налогам в размере не более 50 тыс. рублей. Исключается ограничение по обязательной доле инвестиционных кредитов, которое было сдерживающим фактором при выдаче льготных кредитов на пополнение оборотных средств.
В 2019 году паспортом национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрено выдать не менее 1 трлн. рублей в качестве льготных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства. В конце февраля этого года Минэкономразвития РФ уже отобрало 69 уполномоченных банков для участия в Программе, из которых 14 действуют на территории Саратовской области.