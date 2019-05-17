17 Мая 2019 ПЯТНИЦА
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13:50 | 17 мая
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В Саратове пройдут «Франковские дни»

Новости
В Саратове пройдут «Франковские дни»

С 23 по 25 мая Саратов окажется в центре событий, свзанных с жизнью и творчеством выдающегося русского философа, зачинателя высшего гуманитарного образования в Саратове Семена Людвиговича Франка.

Впервые в наш город приедут одновременно потомки С.Л. Франка из разных стран мира, философы, выдающиеся франковеды.

Выдающийся русский философ Семен Франк провел в Саратове четыре, возможно, самых сложных года своей жизни. В 1917 году он занял пост декана Историко-филологического факультета Саратовского университета, фактически создав его, и прожил в приволжском городе до 1921, спасаясь здесь от трудностей революционной жизни и гражданской войны. Высланный из Советской России на «философском пароходе» в 1922 году Семен Франк добился мировой известности как представитель особого направления философии - «русской философии» и в значительной степени стал символом одного из самых значительных интеллектуальных направлений России начала XXвека.