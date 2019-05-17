В Саратове пройдут «Франковские дни»

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Впервые в наш город приедут одновременно потомки С.Л. Франка из разных стран мира, философы, выдающиеся франковеды.Выдающийся русский философ Семен Франк провел в Саратове четыре, возможно, самых сложных года своей жизни. В 1917 году он занял пост декана Историко-филологического факультета Саратовского университета, фактически создав его, и прожил в приволжском городе до 1921, спасаясь здесь от трудностей революционной жизни и гражданской войны. Высланный из Советской России на «философском пароходе» в 1922 году Семен Франк добился мировой известности как представитель особого направления философии - «русской философии» и в значительной степени стал символом одного из самых значительных интеллектуальных направлений России начала XXвека.