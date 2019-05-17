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Саратовские семьи приняли участие в конкурсе «Золотая нить семейных традиций – 2019»

Новости


16 мая во Дворце культуры «Россия» состоялся городской конкурс лучших семей МО «Город Саратов» «Золотая нить семейных традиций – 2019», посвященный Международному Дню семьи.

Конкурс проводится четвертый год по инициативе Председателя Саратовской городской общественной организации регионального отделения «Союз женщин России» Ольги Сынкиной и при поддержке главы муниципального образования «Город Саратов» Михаила Исаева.

Конкурсантов оценивало компетентное жюри: народный артист РФ Евгений Бикташев, заслуженная артистка РФ Нина Калашникова, заслуженные работники культуры РФ Сергей Зозуля и Ольга Сынкина, и председатель СРОО «Союз женщин России» Валентина Боброва.

Во всех районах города прошли отборочные туры, и сегодня на сцене перед жюри выступили лучшие семьи города Саратова от каждого района. Все они такие разные, но их объединяет одно – любовь к своей семье и родному городу Саратову.

Каждая семья представила номер, в котором рассказала о своей семье: чем увлекаются всей семьей, как проводят время, рассказали о своих достижениях в спорте, танцах, творчестве, кулинарии, но самое главное все эти семьи объединяет любовь к своим близким и Родине.

Победителем конкурса «Золотая нить семейных традиций – 2019» стала семья Чернышевых Алексея Александровича и Анжелы Александровны из Ленинского района города Саратова. Самая молодая семья, всего 2 года они вместе и год назад у них появилась приемная дочь Диана. Семья Чернышевых покорила жюри своим театральным номером и затронула самые глубокие нотки души.

В праздничной концертной программе участвовали лучшие творческие коллективы города Саратова.