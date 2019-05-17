В Саратовской области посеяно более двух миллионов га яровых культур
В Саратовской области посеяно более двух миллионов гектаров яровых культур, в том числе зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 972 тысячи гектаров.
Технические культуры посеяны на площади 961 тыс. га (74% от плана), картофель посажен на площади более 9 тыс. га (99 % от плана), овощные культуры посеяны на 11 тыс. га (78% от плана).
На посевной кампании в числе передовых – хозяйства Пугачевского (121 тыс. га), Екатериновского (84 тыс. га), Перелюбского (83 тыс. га), Калининского (77 тыс. га), Балаковского (74 тыс. га) и Ершовского (по 75 тыс. га) районов.
Лидерами среди свеклосеющих районов являются Балашовский (3,5 тыс. га) Романовский (2,2 тыс. га), Ртищевский и Аркадакский (1,1 тыс. га) районы. Сахарной свеклы посеяно более 9 тыс. га.
Темпы посевной кампании значительно опережают прошлогодние. Это стало возможным благодаря высокому уровню готовности хозяйств к весеннему севу и хорошей оснащенности сельскохозяйственной техникой.
С целью реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК», осуществляемого в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», в текущем году акцент сделан на экспортно-ориентированных сельскохозяйственных культурах.