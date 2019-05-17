17 Мая 2019 ПЯТНИЦА
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Вчера команда Саратовской области завоевала первое место на "Туриаде" за подготовку видеоролика о достопримечательностях региона

Новости
Вчера команда Саратовской области завоевала первое место на "Туриаде" за подготовку видеоролика о достопримечательностях региона

В Хвалынском районе продолжается работа спортивно-туристского лагеря «Туриада 2019».

Вчера команда Саратовской области завоевала первое место за подготовку видеоролика о достопримечательностях региона.

Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская считает, что нашей команде удается добиваться высоких результатов в программах по познавательному туризму благодаря тому, что подготовка к соревнованиям начинается сразу после окончания предыдущего лагеря.

«На «Туриаде» ярко раскрываются все молодежные инициативы и таланты. Это прекрасная коммуникационная площадка, которая объединяет 14 регионов ПФО. Здесь в рамках программ познавательного туризма раскрывается потенциал каждого региона. В соревнованиях и познавательных конкурсах участвуют самые активные молодые люди из всех регионов. Они - будущее Приволжского федерального округа, будущее страны. И мы стремимся как можно интереснее представить Саратовскую область.