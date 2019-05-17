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Петер Оверкерк даст в Саратове концерты и проведет мастер-классы

Новости
Петер Оверкерк даст в Саратове концерты и проведет мастер-классы

С 17 по 19 июня 2019 года по приглашению оргкомитета XXYII Саратовского органного фестиваля в городе пройдет серия встреч, мастер-классов и концертов участием виртуозного голландского органиста, профессора Амстердамской консерватории Петера ОВЕРКЕРКА.

18 июня в 14.00 по традиции Фестиваля Петер непременно выступит в благотворительном проекте Детской школы искусств № 8 «Орган - в подарок детям» для детей-инвалидов из коррекционных школ. Программа благотворительного концерта П. Оверкерка с лучшими коллективами школ искусств г. Саратова посвящена Дню памяти и скорби «Мы помним…». Это будет его уже 53й концерт Проекта.

19 июня в Большом зале консерватории на закрытии 27го Международного органного фестиваля в программе «Классика и джаз» художественный руководитель старейшего европейского Международного органного фестиваля в городе Хаарлеме (Нидерланды), профессор Амстердамской консерватории Петер ОВЕРКЕРК и дуэт популярных саратовских скрипачей в составелауреатов международных конкурсов Камиллы и Месропа БАДАЛЯН исполнят оригинальные сочинения и джазовые обработки И.С. Баха, А. Дворжака, Х. Андрисена, Н. Гаде, Дж. Гершвина, П.И. Чайковского, Ч. Кореа, А. Пьяццоллы. Ведущий голландский органист Петер ОВЕРКЕРК прошёл стажировки по исполнению органной французской музыки XVIII-XX веков во Франции у Жана БОЙЯРА (Jean Boyer (Lille) и у знаменитого органиста собора Нотр-Дам Даниэля РОТА. В его активе – главный приз на Международном конкурсе органистов (St. Stevenskerkin Nijmegen (1994). Он часто выступает в Нидерландах, Франции (Toulouse, Rouen), Германии, Великобритании (London, St. John’s Smith Square), Исландии (Klais-organin Hallgrímskirkjain Reykjavik), Шотландии (Dunblane Cathedraland St. Giles’, Edinburgh). Как органист Петер ОВЕРКЕРК регулярно выступает с выдающимися оркестрами Европы (Amsterdam Concertgebouw), (Frank Martin’s Golgotha), (BBC orchestra).