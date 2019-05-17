Предприниматели Саратовской области расширяет торгово-экономическое сотрудничество с Белоруссией

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Делегацию возглавил первый заместитель Председателя Правительства области Вадим Ойкин. В её состав вошли президент Союза «Торгово-промышленная палата Саратовской области» Алексей Антонов, руководители АО «Корпорация развития Саратовской области», АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области», а также ведущих предприятий региона.В этом году в экономическом событии принимает участие 81 бизнес-делегация и представители дипломатического корпуса из 23 стран. Саратовская область представлена отдельным стендом, на котором потенциальным деловым партнёрам продемонстрированы возможности для расширения торгово-экономического сотрудничества с региональными предприятиями в машиностроении, химическом производстве, сельском хозяйстве и пищевой промышленности.Знаковым событием первого дня форума стало подписание Дорожной карты по реализации Соглашения между Правительством Саратовской области и Витебским областным исполнительным комитетом о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2019-2021 годы. Подписи под документом поставили первый заместитель Председателя Правительства области Вадим Ойкин и Председатель Витебского областного исполнительного комитета Республики Беларусь Николай Шерстнёв. В числе практических мероприятий дорожной карты - обмен коммерческими предложениями предприятий-экспортеров товаров и услуг, содействие в их распространении посредством заинтересованных организаций, специализированных Интернет-ресурсов, а также содействие в реализации совместных инвестиционных проектов, в т.ч. на территории опережающего социально-экономического развития «Петровск», особых экономических зон. Кроме того, документом предполагается сотрудничество и проведение мероприятий сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, коммуникаций, а также социальной направленности.