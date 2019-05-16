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Родители региона могут получать сертификаты дополнительного образования детей через сеть «Интернет»

Новости


В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в области внедряется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Система предоставляет гарантированный объем денежных средств – сертификат, который может быть направлен на оплату получаемого детьми 5-18 лет дополнительного образования.

Начиная с 15 мая, родители могут выбрать образовательную организацию, записать ребенка в кружки и секции и получить сертификат дополнительного образования в информационной системе http://saratov.pfdo.ru. Также обратиться за сертификатом можно в образовательную организацию.

Информационная система позволит детям и их родителям ознакомиться и выбрать программу дополнительного образования любой направленности (научно-технической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной) в ближайшем от дома учреждении дополнительного образования. Свой выбор программ дополнительного образования смогут осуществить и семьи, где воспитываются дети с особыми возможностями здоровья, дети-инвалиды.

Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей будет проходить поэтапно. Сроки начала работы системы (2019 или 2020 год) районы выбирают самостоятельно. С 15 мая система доступна в Александрово-Гайском, Калининском, Красноармейском, Краснокутском, Лысогорском, Марксовском, Новоузенском, Хвалынском районах. К 20 мая к системе подключатся Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балаковский, Вольский, Духовницкий, Ершовский, Петровский, Пугачевский, Романовский, Ртищевский, Советский районы.

С 10 июня этого года система будет доступна в остальных районах области, где сертификат будет временно использоваться в целях учета детей, получающих дополнительное образование. С 1 сентября 2020 года эти районы также будут обеспечены гарантированным объемом денежных средств на сертификатах.

По дополнительным вопросам родители могут обратиться в региональный модельный центр дополнительного образования детей Саратовской области (город Саратов, ул. Б.Горная 1) по тел.: 8(845-2) 28-25-24.