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Более 220 тысяч фотографий участников Великой Отечественной войны загружены на сайт «Дорога памяти»

Новости


Более 220 тысяч фотографий участников Великой Отечественной войны загружены на сайт «Дорога памяти»



«Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных об участниках Великой отечественной войны. В настоящее время на одноименный сайт уже загружено 220 465 фотографий. И эта работа продолжается во всех регионах страны.

В дальнейшем изображения будут размещены в мультимедийной галерее филиала Центрального музея Вооруженных сил РФ, который планируется создать на территории Главного храма ВС России.

«Сохраним родные лица Победы» - девиз акции по сбору фотографий.

Для того, чтобы портрет участника войны занял почетное место в галерее достаточно загрузить сведения на сайт «Дорога памяти» https://foto.pamyat-naroda.ru/. Для этого потребуется внести в форму на сайте минимальный набор данных: фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения и фотографию участника Великой Отечественной войны. Эта информация будет привязана к данным, уже имеющимся в базах данных минобороны России. Таким образом пользователь сможет ознакомиться с их полным перечнем и дополнить свой семейный архив. После окончания проверки и объединения всех документов пользователь получит письмо со ссылкой на сведенную запись со всеми прикрепленными к ней документами.

Кроме того, в личном кабинете пользователей существует возможность размещения истории семьи и подвига предка, дополнений и уточнений текущих данных о защитниках Отечества.

При отсутствии доступа к сети Интернет сведения об участнике войны и фото можно направить в ближайший военный комиссариат.