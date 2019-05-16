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Семья Суторминых из Балаковского района победила в конкурсе "Семейный Олимп"

Новости


В рамках празднования Международного дня семьи подведены итоги VII областного конкурса «Семейный Олимп-2019».

В нем приняли участие 27 творческих семей области, но лишь 7 семей – из Аткарского, Базарно-Карабулакского, Балаковского, Перелюбского, Пугачевского, Энгельсского районов области и г.Саратова вышли в финал конкурса.

Награждение финалистов и победителей «Семейного Олимпа» состоялось 14 мая, во время торжественной церемонии в ДК «Россия».

Победителем конкурса «Семейный Олимп» и обладателем главного приза в размере 45 тысяч рублей стала многодетная семья Суторминых из Балаковского района области. Сутормины участвовали в творческом состязании в номинации «Мама, папа, я – спортивная семья». Общим и одним из главных интересов семьи является здоровый образ жизни, командные игры и пешие походы. Трое детей Суторминых активно занимаются спортом: спортивной гимнастикой, волейболом, футболом, шахматами. Дочь Ирина увлекается танцами, имеет призы международных и всероссийских танцевальных фестивалей, играет на скрипке.