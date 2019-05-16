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«Любовь уставших лебедей»: песню Михаила Гуцериева исполняют мировые звезды

Новости
«Любовь уставших лебедей»: песню Михаила Гуцериева исполняют мировые звезды

Димаш Кудайбергенов, популярный казахстанский певец, застолбивший топовые позиции американских и азиатских хит-парадов, исполнил песню Михаила Гуцериева «Любовь уставших лебедей».

Первой исполнительницей замечательной композиции, музыку к которой написал Игорь Крутой, стала Лара Фабиан.

Поэта Михаила Гуцериева давно считают универсальным из-за способности создавать разножанровые песни, а теперь проявилась новая грань мастера – его слушателями стали представители сразу двух поколений. Гуцериев смог покорить фанатов сверхпопулярных исполнителей, и теперь многие гадают, кто станет очередным исполнителем хита российского поэта.

Следует отметить, новой популярности трека «Любовь уставших лебедей» способствовал и клип мастерской Алана Бадоева. Известный режиссер сумел создать практически блокбастер, в котором герои казахского певца и украинской модели, снявшихся в клипе (https://www.youtube.com/watch?v=hPOYfYP4ISY), преодолевают серьезные испытания.