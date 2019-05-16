16 Мая 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:41 | 16 мая
В Саратове стартовал полуфинал Кубка «Управляй!» для лучших студентов ПФО
15:56 | 16 мая
В ТОП-200 самых богатых бизнесменов Лондона включена Елена Батурина
14:36 | 16 мая
Родители региона могут получать сертификаты дополнительного образования детей через сеть «Интернет»
13:46 | 16 мая
Более 220 тысяч фотографий участников Великой Отечественной войны загружены на сайт «Дорога памяти»
13:00 | 16 мая
Семья Суторминых из Балаковского района победила в конкурсе "Семейный Олимп"
11:46 | 16 мая
Как легко и быстро стать обладателем «адского забора»
10:59 | 16 мая
Некоторым абонентам Саратова ограничена подача воды
09:52 | 16 мая
На «Туриаде-2019» определились первые победители в спортивных соревнованиях
08:58 | 16 мая
«Любовь уставших лебедей»: песню Михаила Гуцериева исполняют мировые звезды
17:17 | 15 мая
В саратовских школах начался "Урок цифры"
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

На «Туриаде-2019» определились первые победители в спортивных соревнованиях

Новости


Сегодня, 15 мая 2019 года, в cпортивно-туристском лагере Приволжского федерального округа «Туриада - 2019» прошел первый день соревнований.

Юниоры и юниорки состязались на дистанции на средствах передвижения (вело), дистанции - водная -катамаран - 2 (слалом) и дистанция-водная-каяк (слалом), а также дистанция-пешеходная. Напомним, спортивно-туристский лагерь ПФО проводится на территории горнолыжного комплекса «Хвалынский» с 2013 года под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

По итогам дистанции-пешеходная-личная призовые места распределились следующим образом:

Юниоры:

1 место – Михаил Тарасов (Республика Марий Эл);

2 место – Рустам Урдяков (Республика Марий Эл);

3 место – Дмитрий Скворцов (Республика Чувашия).

Среди юниорок все призовые места заняли спортсменки из Республики Марий Эл:

1 место – Ксения Мубаракшина;

2 место - Екатерина Николаева;

2 место – Надежда Семенова.