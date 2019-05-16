На «Туриаде-2019» определились первые победители в спортивных соревнованиях
Сегодня, 15 мая 2019 года, в cпортивно-туристском лагере Приволжского федерального округа «Туриада - 2019» прошел первый день соревнований.
Юниоры и юниорки состязались на дистанции на средствах передвижения (вело), дистанции - водная -катамаран - 2 (слалом) и дистанция-водная-каяк (слалом), а также дистанция-пешеходная. Напомним, спортивно-туристский лагерь ПФО проводится на территории горнолыжного комплекса «Хвалынский» с 2013 года под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО.
По итогам дистанции-пешеходная-личная призовые места распределились следующим образом:
Юниоры:
1 место – Михаил Тарасов (Республика Марий Эл);
2 место – Рустам Урдяков (Республика Марий Эл);
3 место – Дмитрий Скворцов (Республика Чувашия).
Среди юниорок все призовые места заняли спортсменки из Республики Марий Эл:
1 место – Ксения Мубаракшина;
2 место - Екатерина Николаева;
2 место – Надежда Семенова.