В саратовских школах начался "Урок цифры"
С 14 по 24 мая 2019 года саратовские школы вновь принимают участие во всероссийской образовательной акции «Урок Цифры». Темой майского занятия станет безопасность в Интернете.
Организаторами мероприятия выступают министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство просвещения РФ, АНО «Цифровая экономика» и АО «Лаборатория Касперского» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий. «Уроки Цифры» проводятся в рамках национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
В акции участвуют ученики с первого по одиннадцатый класс. Школьникам расскажут о навыках поведения в сети Интернет. Цель занятий – обеспечение информационной безопасности и развитие ключевых компетенций цифровой экономики у детей и подростков.