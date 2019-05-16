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Саратовская область примет участие в акции "Вода России"
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Саратовская область примет участие в акции "Вода России"

Новости
Саратовская область примет участие в акции "Вода России"

В 2019 году всероссийская акция «Вода России» проводится с мая по конец октября.

В акции по уборке водоемов и их берегов примут участие волонтеры со всех регионов нашей страны, личным примером демонстрируя, что каждый человек в состоянии внести свой вклад в сохранение чистоты водоемов пресной воды.

В рамках акции в преддверии празднования Дня реки Волги 18 мая стартует экологический марафон «Чистая Волга». Он станет ключевым мероприятием для всех регионов, в границы которых попадает акватория реки. Цель марафона – привлечь внимание общественности и молодого поколения к охране и повышению качества водных ресурсов нашей страны.

Саратовская область традиционно поддерживает и присоединяется к общероссийской экологической акции «Вода России». В прошлом году природоохранные мероприятия в рамках акции прошли во всех муниципальных районах. Общественные организации, предприятия, школьники, студенты и волонтеры очищали родники, водные объекты и их береговую зону. Было убрано более 687 тысяч квадратных метров территории береговой линии водоемов области, собрано и вывезено больше двух тысяч кубометров мусора, в акции приняли участие около 6 тысяч человек.

Минприроды области приглашает всех желающих граждан принять участие в экологических мероприятиях по очистке береговой зоны водных объектов. Присоединиться к Всероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России» могут все желающие – как в качестве организаторов, так и в качестве участников мероприятий по очистке водоемов.