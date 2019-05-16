Саратовская область примет участие в акции "Вода России"

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В акции по уборке водоемов и их берегов примут участие волонтеры со всех регионов нашей страны, личным примером демонстрируя, что каждый человек в состоянии внести свой вклад в сохранение чистоты водоемов пресной воды.В рамках акции в преддверии празднования Дня реки Волги 18 мая стартует экологический марафон «Чистая Волга». Он станет ключевым мероприятием для всех регионов, в границы которых попадает акватория реки. Цель марафона – привлечь внимание общественности и молодого поколения к охране и повышению качества водных ресурсов нашей страны.Саратовская область традиционно поддерживает и присоединяется к общероссийской экологической акции «Вода России». В прошлом году природоохранные мероприятия в рамках акции прошли во всех муниципальных районах. Общественные организации, предприятия, школьники, студенты и волонтеры очищали родники, водные объекты и их береговую зону. Было убрано более 687 тысяч квадратных метров территории береговой линии водоемов области, собрано и вывезено больше двух тысяч кубометров мусора, в акции приняли участие около 6 тысяч человек.Минприроды области приглашает всех желающих граждан принять участие в экологических мероприятиях по очистке береговой зоны водных объектов. Присоединиться к Всероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России» могут все желающие – как в качестве организаторов, так и в качестве участников мероприятий по очистке водоемов.