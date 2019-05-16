В Саратове состоится презентация книги Владимира Левиновского «Балетная сцена в Саратове в 1920-1940-е годы»
16 мая в 15.00 в конференц-зале областной универсальной научной библиотеки в рамках цикла «Краеведческие встречи» состоится презентация книги нашего земляка, кандидата искусствоведения Владимира Левиновского «Балетная сцена в Саратове в 1920-1940-е годы».
Книга написана в форме документального дневника, представленные в ней архивные свидетельства воссоздают историю саратовской балетной школы в период 1920-1940-х годов XX века. Приводятся интересные факты из жизни балерин и премьеров балетной сцены.
В презентации примут участие сотрудники музеев, работники архивов, журналист, писатель, краевед В. Ганский, заслуженный работник культуры Российской Федерации Е. И. Филиппова.
Будут использованы видеодокументы из архива семьи В. Левиновского и Л. Борель, а также будет представлена книжно-иллюстративная выставка «Па-де-де…: страницы истории саратовского балета».