В Москве на Telling Stories 2019 выступят известные режиссеры и журналисты
В российской столице состоится очередной фестиваль Telling Stories 2019. Это ежегодное культурное мероприятие в сфере кино, медиа, коммуникаций, искусства и дизайна организует факультет коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ при поддержке Агентства инноваций города Москвы. Фестиваль (http://tellingstories.ru/) пройдет на самой инновационной площадке города – Цифровом деловом пространстве на Покровке.
Посетителей фестиваля ждет необычайно интересная и насыщенная двухдневная программа: дискуссии, кинопоказы, театральный перформанс, воркшопы, лекции, шоукейсы и многое другое. Основные направления представят иностранные спикеры – известные в мире режиссеры, журналисты, художники. В их числе: сооснователь компании Skype, инвестор, писатель, преподаватель MBA-программ Stanford University и Stockholm School of Economics Йонас Кьелльберг; оператор и режиссер из США Алик Сахаров; популярный британский журналист-пранкер Уба Батлер; независимая журналистка Намгей Зам; художник-плакатист Мишель Буве из Франции и другие.