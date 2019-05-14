Саратовская областная детская клиническая больница получит от банка ВТБ сертификат на приобретение высокотехнологичного оборудования
16 мая Саратовская областная детская клиническая больница получит денежный сертификат на приобретение нового высокотехнологичного оборудования.
Эта акция пройдет в рамках ежегодной благотворительной программы банка ВТБ в поддержку детских больниц по всей России. В мероприятии планируется участие министра здравоохранения Натальи Мазиной, главного врача Саратовской областной детской клинической больницы Михаила Свинарева, руководителя департамента регионального корпоративного бизнеса – старшего вице-президента банка ВТБ Руслана Еременко, вице-президента банка ВТБ Александра Ерофеева.
Кроме того, в этот день маленькие пациенты клиники на Вольской смогут посмотреть праздничное представление, героями которого будут любимые мультперсонажи Маша и Медведь. Каждый юный зритель получит в подарок волшебные сундучки с карандашами и красками.
Саратов не первый раз участвует в социально ориентированной программе «Мир без слёз». В 2013 году банк ВТБ подарил Областной детской инфекционной клинической больнице денежный сертификат на приобретение переносного УЗИ-аппарата для отделения реанимации; и иммуноферментного анализатора, который позволил специалистам больницы проводить исследования иммунной системы пациентов и выявлять инфекции на ранней стадии. В августе 2017 года ВТБ профинансировал приобретение оборудования для отделения оториноларингологии Саратовской областной детской клинической больницы на сумму полтора миллиона рублей.
Общий объем благотворительной помощи по программе в 2019 году удвоен по сравнению с прошлым, 2018-ым, и составит более 75 миллионов рублей. Участники акции — 25 медицинских учреждений: 4 столичных клиники и 21 в регионах.
Сумма пожертвований в рамках акции «Мир без слёз» для региональных больниц увеличена с полутора до трех миллионов рублей.