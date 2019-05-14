Саратовская областная детская клиническая больница получит от банка ВТБ сертификат на приобретение высокотехнологичного оборудования

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Эта акция пройдет в рамках ежегодной благотворительной программы банка ВТБ в поддержку детских больниц по всей России. В мероприятии планируется участие министра здравоохранения Натальи Мазиной, главного врача Саратовской областной детской клинической больницы Михаила Свинарева, руководителя департамента регионального корпоративного бизнеса – старшего вице-президента банка ВТБ Руслана Еременко, вице-президента банка ВТБ Александра Ерофеева.Кроме того, в этот день маленькие пациенты клиники на Вольской смогут посмотреть праздничное представление, героями которого будут любимые мультперсонажи Маша и Медведь. Каждый юный зритель получит в подарок волшебные сундучки с карандашами и красками.Саратов не первый раз участвует в социально ориентированной программе «Мир без слёз». В 2013 году банк ВТБ подарил Областной детской инфекционной клинической больнице денежный сертификат на приобретение переносного УЗИ-аппарата для отделения реанимации; и иммуноферментного анализатора, который позволил специалистам больницы проводить исследования иммунной системы пациентов и выявлять инфекции на ранней стадии. В августе 2017 года ВТБ профинансировал приобретение оборудования для отделения оториноларингологии Саратовской областной детской клинической больницы на сумму полтора миллиона рублей.Общий объем благотворительной помощи по программе в 2019 году удвоен по сравнению с прошлым, 2018-ым, и составит более 75 миллионов рублей. Участники акции — 25 медицинских учреждений: 4 столичных клиники и 21 в регионах.Сумма пожертвований в рамках акции «Мир без слёз» для региональных больниц увеличена с полутора до трех миллионов рублей.