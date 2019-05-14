Осторожно: надвигается гроза!
По данным Саратовского гидрометцентра сегодня, 13 мая, в ближайшие часы местами по области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра, порывы 20-24 м/с, ливневый дождь, град.
Завтра, 14 мая, местами по области ожидается гроза. Ночью и днем по области и в Саратове прогнозируется усиление восточного, юго-восточного ветра, порывы 15-20 м/с.
В большинстве районов Саратовской области сохранится 4 класс горимости (высокая пожарная опасность).
В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности:
- убрать вещи с балконов и лоджий;
- выходя из дома, закрыть окна, отключить электроприборы.
Если во время непогоды вы оказались на улице:
- необходимо укрыться в магазине или любом другом помещении;
- держаться подальше от рекламных щитов, других ветхих или опасно свисающих конструкций;
- запрещается находиться вблизи линий электропередач;
- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.