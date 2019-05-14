14 Мая 2019 ВТОРНИК
Новости
18:13 | 13 мая
В Москве на Telling Stories 2019 выступят известные режиссеры и журналисты
17:55 | 13 мая
Саратовская областная детская клиническая больница получит от банка ВТБ сертификат на приобретение высокотехнологичного оборудования
17:02 | 13 мая
Осторожно: надвигается гроза!
16:57 | 13 мая
На фестивале "Саратовские страдания" будет представлен Большой театр
16:44 | 13 мая
ЦГМС: качество атмосферного воздуха и радиационная обстановка в Саратовской области в апреле 2019 года в норме
16:19 | 13 мая
В Саратове пройдет региональный этап Всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!»
15:28 | 13 мая
Баянист из Вольска стал призером I всероссийского конкурса-фестиваля «Играй, баян!»
14:39 | 13 мая
В Саратовской области утверждена схема и программа перспективного развития электроэнергетики региона на 2020-2024 годы
13:48 | 13 мая
В мае и июне в ТЮЗе Киселёва пройдут заключительные показы дипломных спектаклей студентов мастерской Риммы Беляковой
13:00 | 13 мая
В Саратове стартовал турнир по мини-футболу, посвященный Героям Отечества
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Осторожно: надвигается гроза!

Новости
Осторожно: надвигается гроза!

По данным Саратовского гидрометцентра сегодня, 13 мая, в ближайшие часы местами по области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра, порывы 20-24 м/с, ливневый дождь, град.

Завтра, 14 мая, местами по области ожидается гроза. Ночью и днем по области и в Саратове прогнозируется усиление восточного, юго-восточного ветра, порывы 15-20 м/с.

В большинстве районов Саратовской области сохранится 4 класс горимости (высокая пожарная опасность).

В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности:

- убрать вещи с балконов и лоджий;

- выходя из дома, закрыть окна, отключить электроприборы.

Если во время непогоды вы оказались на улице:

- необходимо укрыться в магазине или любом другом помещении;

- держаться подальше от рекламных щитов, других ветхих или опасно свисающих конструкций;

- запрещается находиться вблизи линий электропередач;

- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.