ЦГМС: качество атмосферного воздуха и радиационная обстановка в Саратовской области в апреле 2019 года в норме
По данным результатов наблюдений на стационарных постах Саратовского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» в апреле 2019 года высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха городов Саратов и Балаково не выявлено.
Концентрации таких примесей, как оксид азота и диоксид серы, в атмосферном воздухе городов значительно ниже допустимых нормативов.
На территории населенных пунктов в остальных муниципальных районах области, в том числе в туристско-рекреационных зонах, содержание примесей в атмосферном воздухе значительно ниже допустимых норм.
Радиационная обстановка на территории области в течение месяца была стабильной и находилась в пределах природного радиационного фона.
Значения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД) в апреле т.г. колебались в пределах от 0,10 до 0,15 мкЗв/час.
Превышений критического значения МЭД (НкрВЗ=0,26 мкЗв/час), вычисленного для Саратовской области по результатам измерений за предыдущие годы, не зафиксировано.