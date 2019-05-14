В Саратове пройдет региональный этап Всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!»
16 мая в Поволжском институте управления им. П.А. Столыпина (филиале) РАНХиГС при Президенте РФ состоится региональный этап Всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!».
Всероссийский Кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!» – это оценочно-образовательный проект, направленный на выявление, развитие и поддержку перспективных молодых управленцев в студенческой среде. Победителей ждет стажировка за рубежом и образовательные гранты, наставниками финалистов станут победители конкурса «Лидеры России».