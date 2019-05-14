Баянист из Вольска стал призером I всероссийского конкурса-фестиваля «Играй, баян!»
В дни празднования 74-летия Великой Победы, в городе-герое Волгограде прошёл I всероссийский конкурс-фестиваль исполнителей на баяне, аккордеоне и гармони «Играй, баян!».
Участниками конкурса-фестиваля стали юные музыканты из городов Москва, Ростов, Уфа, Элиста, Волгоград, Саратов, Вольск, а также Московской и Волгоградской областей.
Компетентное жюри возглавил Юрий Шишкин – заслуженный артист РФ, профессор Ростовской государственной консерватории имени С.В. Рахманинова, профессор Шанхайской консерватории - выдающийся российский музыкант, один из лучших баянистов современности.
Город Вольск представлял обучающийся Детской школы искусств №1 Матвей Наумов, ставший лауреатом II степени в возрастной группе участников 11-12 лет в номинации «Баян, аккордеон».