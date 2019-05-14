В Саратовской области утверждена схема и программа перспективного развития электроэнергетики региона на 2020-2024 годы
В Саратовской области утверждена схема и программа перспективного развития электроэнергетики региона на 2020-2024 годы
Прогнозные объемы и источники обеспечения программы, включая 2019 год, составляют 65,88 миллиарда рублей. Из них 2019 год – 12,755 миллиарда рублей, 2020 год – 14,459 миллиарда, 2021 год – 9,402 миллиарда, 2022 год – 11,137 миллиарда рублей, 2023 год – 10,94 миллиарда рублей, 2024 год – 7,184 миллиарда рублей.
В рамках программы запланированы ввод генерирующих мощностей на 142 МВт, прирост трансформаторной мощности на 53 МВА, а также реконструкция и ввод электрических сетей протяженностью 933,86 километра.
Госзаказчиком и разработчиком программы является министерство промышленности и энергетики области.