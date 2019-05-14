В мае и июне в ТЮЗе Киселёва пройдут заключительные показы дипломных спектаклей студентов мастерской Риммы Беляковой

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У зрителей есть последний шанс увидеть пять разноплановых постановок в исполнении молодых артистов — от русской классики до современной зарубежной драматургии. В конце июня студенты закончат своё обучение и разъедутся по разным городам и театрам.В мае в последний раз будут показаны две постановки — 16 мая на Вольской, 83 пройдет последний открытый показ спектакля «Клетка» по М. Фратти, а 25 мая на Малой сцене ТЮЗа Киселёва можно будет в последний раз увидеть спектакль «Прощание в июне» по А. Вампилову.В июне состоятся заключительные показы ещё трех дипломных постановок — эти показы будут одновременно сдачей студентами своих выпускных экзаменов.12 июня последний спектакль «Любовь и деньги» по А. Островскому сыграют на Малой сцене. В следующие два дня 13 и 14 июня студенты покажут две свои постановки на Большой сцене ТЮЗа — «Однажды в Лондоне» по мотивам «Оливера Твиста» Чарльза Диккенса и пьесу швейцарского интеллектуала и литератора Макса Фриша «Дон Жуан, или Любовь к геометрии». Эти же три спектакля также ещё можно успеть найти в майском репертуаре ТЮЗа.Кроме того, студенты приготовили саратовцам ещё один прощальный подарок. 15 мая и 7 июня в 18.00 на Исторической сцене ТЮЗа Киселёва будет показан класс-концерт «Будем знакомы!». Это творческий проект мастерской, который со студентами готовили режиссёр-постановщик Олег Загумённов и режиссёр-педагог Римма Белякова. Особенность учебы в Театральном институте состоит в том, что большинство заданий и упражнений из программы специальных дисциплин актерской школы в итоге обретают форму маленького сценического произведения, будь то этюд, песня или пластический номер. Лучшие из этих маленьких произведений и были включены в программу класс-концерта. Это будут номера из программы актерского мастерства, сольного пения, сценического движения, современного танца и вокального ансамбля.