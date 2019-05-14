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В Саратове стартовал турнир по мини-футболу, посвященный Героям Отечества
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В Саратове стартовал турнир по мини-футболу, посвященный Героям Отечества

Новости


Вчера в Гимназии № 7 состоялось торжественное открытие городского турнира по мини-футболу среди детско-юношеских команд, посвященного Героям Отечества и приуроченного ко Дню защиты детей.

Почетными гостями мероприятия стали глава муниципального образования «Город Саратов» Михаил Исаев, депутат городской Думы, Герой России Александр Янклович, представители депутатского корпуса, общественности и именитые спортсмены нашего города.

В честь прошедшего праздника Дня Победы на футбольном поле Гимназии № 7 был установлен новый «Рекорд Победы» в отжиманиях. 500 человек выполнили 4 подхода по 14 раз. Помогали саратовцам известные и почетные спортсмены города, такие как Сергей Улегин, Даци Дациев и Илья Кузнецов. В общей сложности было выполнено 28 000 отжиманий.

В перерывах между подходами перед гостями, зрителями и болельщиками мероприятия выступили творческие коллективы Гимназии № 7 и команда черлидинга, а также продемонстрировали свое мастерство и ловкость представители Центра воркаута «Примат».

Перед началом турнира с приветственным словом выступил глава Саратова Михаил Исаев: «Сегодня трибуны наполнены болельщиками, группами поддержки в виде родителей и тренеров. Я желаю всем командам удачи, азарта, покажите, на что вы способны. Пусть победит сильнейший, а турнир пройдет без травм».

Также Михаилу Исаеву досталось право первого паса капитанам футбольных команд.
Сразу после торжественного открытия начались первые групповые игры турнира среди команд 2004-2005 годов рождения.

Закрытие турнира и финальные матчи пройдут 2 июня на стадионе «Авангард».